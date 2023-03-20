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مركز «وشم» يقدم مقترح تعديل قانون الإدارة المحلية من منظور حقوق النساء وذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي الإثنين 20 مارس 2023, 04:44 مساء
مركز «وشم» يقدم مقترح تعديل قانون الإدارة المحلية من منظور حقوق النساء وذوي الإعاقة
رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب مع الدكتورة عبير أمنينة. (الوسط)
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قدم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، مقترح تعديل لقانون 59 لنظام الإدارة المحلية من «منظور حقوق النساء وذوي الإعاقة» إلى لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب عن طريق رئيستها النائبة انتصار شنيب.

وقالت رئيس مركز «وشم» الدكتورة عبير أمنينة لـ«بوابة الوسط» الإثنين «قدّمنا كمركزمقترح تعديل بعض مواد قانون 59 لسنة 2012 الخاص بالإدارة المحلية، لغرض تحسين واقع مشاركة النساء في المجالس البلدية».

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التعديل المُقترح من مركز «وشم» لدراسات المرأة 
وجاء اقتراح تعديل المادة (26) المعنونة بـ«المجلس البلدي»، والتي جاءت في «النص الأصلي» للقانون كالتالي: «يشكّل المجلس البلدي بعدد من الأعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الإداري للبلدية، على أن يكون من بينهم عضو على الأقل من النساء، وعضو من ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، ولقد جرى اقتراح التعديل وفقاً للتالي: يُشكّل المجلس البلدي على النحو التالي: بعدد من الأعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الإداري للبلدية، على أن يكون من بينهم عضو على الأقل عن النساء، وعضو عن ذوي الإعاقة من الجنسين».
 
وبموجب هذا الاقتراح من مركز «وشم» لدراسات المرأة جرى «استبدال مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة، ويرجع ذلك لاعتماد الأمم المتحدة لمصطلح (ذوي الإعاقة) كمفهوم مُتفق عليه دولياً، وحُذف مصطلح (الثوار) من المادة لانتهاء الظرف التاريخي الذي دفع بالمُشرّع إلى التخصيص، وإضافة مصطلح (ذوي الإعاقة من الجنسين)، يُمنح لذوات الإعاقة الفرصة في التقدّم والترشّح، مما يزيد من احتمالية الحصول على مقعد إضافي للمرأة».

اختيار عميد المجلس البلدي
كما لمس تعديل الفقرة (ب) من المادة (26) المعنونة بـ«المجلس البلدي» أيضاً، والتي جاءت بالكيفية التالية: «يُشكَّل المجلس البلدي على النحو التالي: العميد وتكون له رئاسة المجلس، ويجري انتخابه بالاقتراع السري من قِبل أعضاء المجلس، بينما جاء التعديل وفقاً للصورة التالية: يُشكَّل المجلس البلدي على النحو التالي: العميد وهو من يتحصّل على أعلى الأصوات الصحيحة للناخبين في النطاق الإداري للبلدية، وتكون له رئاسة المجلس، ويرجع هذا التعديل إلى أن ارتهان اختيار العميد يكون لأعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر، فإن هذا يعني ضمناً الاتفاق على اختيار رجل في أغلب الأحوال، خاصة مع نظام القائمة المُتفق أعضائها سلفاً، لذا من الأفضل أن تكون هناك فرصة للجميع في التنافس على منصب العميد، ناهيك عن تعزيز ديمقراطية الاختيار، فالمتحصّل على أعلى الأصوات من الجنسين منطقياً هو الحائز على قبول أكثر، وليس من المنطق أن يتم تجاوزه سواء في النظام الفردي، أو القائمة التي يكون على رأسها. ولقد تحصّلت نجاة الكيخيا على أعلى أصوات في مدينة بنغازي (7784) ولم يجرِ اختيارها كرئيسة للمجلس المحلي في انتخابات 2012». 

كما لحق التعديل المادة (69)، الموسومة بالوظائف المحجوزة، والتي جاءت في النص الأصلي «تُحجز نسبة لا تقل عن (%5) من وظائف ملاك المحافظات والبلديات لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار»، ولقد اقتُرح التعديل الآتي: تُحجز نسبة لا تقل عن (%5) من وظائف ملاك المحافظات والبلديات لذوي الإعاقة من الجنسين. ويرجع هذا التعديل لجملة من الأسباب أهمها: استبدال مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة، يرجع لاعتماد الأمم المتحدة لمصطلح (ذوي الإعاقة) كمفهوم مُتفق عليه دولياً، كما أسلفنا سابقاً، وحذف (الثوار) من المادة وتعميم التوظيف على كل الفئة لانتهاء الظرف التاريخي الذي دفع بالمُشرّع إلى التخصيص كما أشرنا في موضع سابق، ومنح الفرصة للنساء من ذوات الإعاقة من التوظيف في ملاك البلدية أو المحافظة من واقع المساواة في الحصول على فرص متساوية للعمل الذي يُعتبر حقًا للجميع كفله الإعلان الدستوري الموقت، فضلاً عن المعاهدات والمواثيق الدولية».

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