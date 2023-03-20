وزير الخارجية التركي: نتواصل مع غرب وشرق ليبيا.. ونعترف فقط بحكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده «تتفاوض مع غرب وشرق ليبيا»، مشيرا إلى أن «السفير التركي في ليبيا يزور المناطق كافة، ونحن نرى ليبيا ككل، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الإثنين: «يوجد قوى مختلفة حاليا في ليبيا، ووجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق، وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا»، مشيرا إلى ضرورة «تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا».

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