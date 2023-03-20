اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية...

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وصعد سعر اليورو إلى 5.40 دينار مقابل 5.39 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزاد سعر الدولار بشكل طفيف ليصبح 5.095 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، ، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ كل من الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، وثبت سعر كسر الذهب عيار (18) عند 241 دينارا للغرام.
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