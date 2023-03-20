اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وصعد سعر اليورو إلى 5.40 دينار مقابل 5.39 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزاد سعر الدولار بشكل طفيف ليصبح 5.095 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، ، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.