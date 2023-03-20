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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرحب بنقاشات توحيد الجيش الليبي في مجموعة العمل الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 01:41 مساء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرحب بنقاشات توحيد الجيش الليبي في مجموعة العمل الأمنية
شعار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا. (الإنترنت)
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رحب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندري فرانش «بالزخم المتجدد لمجموعة العمل المعنية بالأمن وبالمناقشات المتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية»، مؤكدا أن توحيد الجيش «أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيا»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «توتير».

ويوم الخميس، ناقشت جلسات اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

مشاركة الحداد والناظوري
وشارك في الاجتماع، الذي ترأسته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، كل من الفريق أول عبدالرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

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ووفق البيان الصادر عن البعثة، «تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي». وأكدت الرئاسة المشتركة «أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة».

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