خارجية الوحدة الوطنية تهنئ تونس بذكرى الاستقلال (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تونس لمناسبة الذكرى السابعة والستين لإعلان الاستقلال.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص التهاني والتبريكات إلى جمهورية تونس لمناسبة ذكرى الاستقلال».



عيد الاستقلال التونسي في سطور

ويحتفل الشعب التونسي، اليوم الإثنين، بالذكرى السابعة والستين لإعلان الاستقلال، بعد 75 عاما من النضال في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

وبدأت تونس رحلة نضال شاقة وطويلة ضد الاستعمار الفرنسي منذ معاهدة باردو التي جرى توقيعها في 12 من مايو 1881، وأخضعت فرنسا بموجبه الباي محمد الصادق لما يسمى بـ«الحماية الفرنسية»، وبدأت مقاومة المستعمر بشكل منظم سياسيا مع إعلان تأسيس الحزب الحرب الدستوري في العام 1907.

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وفي صيف العام 1955، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مونداس فرانس في خطاب رسمي أمام الباي بقرطاج استقلال تونس الداخلي، وفي فبراير 1956 سافر الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة إلى فرنسا للتفاوض مع الحكومة الفرنسية حول استقلال تونس التام.

وبعد مفاوضات طويلة وقعت تونس بروتوكول الاستقلال بتاريخ العشرين من مارس 1956 الذي اعترفت فيه فرنسا علانية باستقلال تونس. ووقع البروتوكولَ، الذي أقرّ بأن تونس دولة ذاتُ سيادة، كلٌ من الطاهر بن عمار عن تونس وكريستيان بينو عن الجانب الفرنسي.