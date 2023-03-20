«المالية»: تنفيذ جدول المرتبات الموحد في 450 قطاعا يضم 891 ألف موظف

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ جدول المرتبات الموحد في 450 قطاعا حتى الآن.

وتضم تلك القطاعات 891 ألف موظف حسب الإحصائية التي نشرتها صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

جدول المرتبات الموحد

وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

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ومنذ اعتماد الجدول، خاطبت وزارة المالية الجهات الممولة من الميزانية العامة من أجل إرسال بيانات العاملين لديها من أجل مطابقتها، وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد.