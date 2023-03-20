استقرار الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.80 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وكذلك اليورو عند 5.12 دينار والجنيه الإسترليني عند 5.85 دينار.