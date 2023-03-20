استقرار الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.80 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وكذلك اليورو عند 5.12 دينار والجنيه الإسترليني عند 5.85 دينار.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، حافظ سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.
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