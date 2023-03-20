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حملة للتوعية بمخاطر المخدرات ونشر الثقافة المرورية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 08:33 صباحا
حملة للتوعية بمخاطر المخدرات ونشر الثقافة المرورية في بنغازي
أفراد كشاف بنغازي خلال توزيع أوراق حملة التوعية ضد مخاطر المخدرات، 19 مارس 2023، (أمن بنغازي)
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أطلق قسم العلاقات والإعلام في مديرية أمن بنغازي حملة توعوية للحد من مخاطر المخدرات والأسلحة ونشر الثقافة المرورية.

وانطلقت الحملة أمس الأحد تحت شعار «فرض القانون من أجل سلامتكم»؛ للحد من مخاطر المخدرات وانتشار السلاح ونشر الثقافة المرورية بين المواطنين، بإشراف من مدير الأمن اللواء نوري الساعدي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى التعاون مع أفراد كشاف بنغازي في الحملة، عبر توزيع المطويات الإرشادية على المارة داخل بنغازي، إذ استهدفت الحملة خلال اليوم الأول أكثر من 15مفترق طرق بالمدينة، وستستمر خلال الأيام المقبلة.

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