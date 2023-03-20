شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: حي القوشي بمصراتة.. هدم يثير الجدل

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على أعمال هدم العمارات التي أهالي في منطقة القوشي وسط مدينة مصراتة «دون صرف تعويضات أو منح سكانها بدل سكن»، حيث تقول الشركة العامة لخدمات النظافة إنها تنفذ عمليت الإزالة عمارات القوشي تنفيذا لأوامر النائب العام.

وأمس السبت، نظم عدد أهال المنطقة وقفة أمام المجلس البلدي للمدينة ومحكمة مصراتة احتجاجا على استمرار هدم العمارات، مشتكين مما وصفوه بـ«عمليات تهجير قسرية تسببت في حالة هلع بين السكان خصوصًا النساء والأطفال، حيث تباشر الشرطة النسائية عملية إخراج النساء من الشقق لتنفيذ أمر الإزالة الفوري».

- وقفة احتجاجية في مصراتة ضد هدم عمارات سكنية بحي القوشي

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: مدير الشؤون الإدارية والمالية في مصلحة الأملاك العامة – مصراتة أحمد الضراط، وإممام مسجد القوشي مهند الشيخ، وأحد سكان المنطقة أحمد المنتصر.

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