اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية برئاسة وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام خليفة الإدريسي، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الأول بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الإدريسي كلًا من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود سعيد ومدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سليمان، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس جهاز خفر السواحل العميد صلاح أبوحجر، ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن مشية، ومدير مكتب أمن السفن والطيران بجهاز المخابرات عدنان الشبل، وأمين عام جهاز المخابرات اللواء محمد السنوسي.

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متطلبات الاتفاقية الدولية بالموانئ التجارية الليبية

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس اللجنة الرئيسية بمصلحة الموانئ والنقل البحري الكابتن محمد شليبطة قدم خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا أوضح من خلاله الخطوات المتخذة من قبل المصلحة «للإيفاء بمتطلبات الاتفاقية الدولية بالموانئ التجارية الليبية في سبيل تحسين أداء عمل الموانئ الليبية والعمل على خفض درجة السلامة في الموانئ الليبية إلى المستوى الأمني الأول بعدما كان لعدة سنوات في المستوى الثاني».

وأضافت الوزارة أن الحضور اتفقوا في ختام الاجتماع على عقد المزيد من الاجتماعات بصورة دورية من قبل اللجنة العليا لمتابعة الإجراءات المتخذة بالخصوص للمساهمة في انسيابية العمل المينائي وفق المتطلبات والاتفاقات البحرية الوطنية والدولية.