شاهد في «اقتصاد بلس»: حملات مراقبة بالجملة استعدادا لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار التي تهم المواطن الليبي قبيل شهر رمضان الكريم، لا سيما مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، واستعداد وزارة الاقتصاد والتجارة لإطلاق نشرة يومية بأسعار السلع.

وأشار البرنامج إلى إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صرف مكافأة لمحفظي القرآن الكريم، وذلك خلال حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، لافتًا إلى أن حكومته نفذت وعود زيادة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم.

- الدبيبة يشارك في إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية

وفي إطار تناوله أخبار البلديات، أشار البرنامج إلى اتفاق مراقبة الاقتصاد بمدينة سرت مع نقابة المخابز، على تخفيض سعر رغيف الخبز، ليكون الدينار ثمنًا لأربعة أرغفة بدلًا من ثلاثة.

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