باشاغا يناقش التطورات السياسية مع أعضاء من مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وذلك لمناقشة التطورات السياسية التي يشهدها البلد.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا عامة، وما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.

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وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن النقاش بين باشاغا وأعضاء مجلس الدولة الحاضرين تطرق إلى مناقشة خارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

وطرح باتيلي على مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، مقترحًا يقضي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى بشأن الانتخابات، تتولى وضع القوانين الانتخابية والترتيبات اللازمة بالخصوص، وتضم ممثلين عن مختلف الجهات المحلية الفاعلة.