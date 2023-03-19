استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات، أمس السبت.

واستقر سعر الدولار عند 5.09 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.39 دينار مقابل 5.38 دينار.