استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات، أمس السبت.
واستقر سعر الدولار عند 5.09 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.39 دينار مقابل 5.38 دينار.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ كل من الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، وصعد سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 241 دينارًا مقابل 233 دينارًا للغرام، أمس.
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