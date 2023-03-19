بلدية سرت تحيل حوافظ مرتبات شهرين للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة

أحالت بلدية سرت حوافظ مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت عن شهري يناير وفبراير لكل المصارف التجارية العاملة في سرت.
وحسب مصدر إعلامي بالبلدية، فإنه جرى إيداع مرتبات الشركة في حسابات الموظفين بالمصارف التجارية لشهري يناير وفبراير 2023 .
- الحكم المحلي تسوي أوضاع 5 آلاف موظف في البلديات
- النيابة تقرر حبس مسؤول مالي سابق في الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرقب
- الدبيبة يعد بدعم وحل مشكلة مرتبات شركة خدمات النظافة في بنغازي
تأخر مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت
ويشكو عاملو الشركة، وعلى نحو دوري، من تأخر صرف مرتباتهم. وفي مايو الماضي بَحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم، مع عدد من عمداء البلديات ووكلاء البلديات في المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية ملف توقف صرف مرتبات العاملين بشركات النظافة بالبلديات.
تعليقات