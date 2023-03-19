بلدية سرت تحيل حوافظ مرتبات شهرين للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت بلدية سرت حوافظ مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت عن شهري يناير وفبراير لكل المصارف التجارية العاملة في سرت.

وحسب مصدر إعلامي بالبلدية، فإنه جرى إيداع مرتبات الشركة في حسابات الموظفين بالمصارف التجارية لشهري يناير وفبراير 2023 .

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