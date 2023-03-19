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وقفة احتجاجية في مصراتة ضد هدم عمارات سكنية بحي القوشي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 01:12 مساء
وقفة احتجاجية في مصراتة ضد هدم عمارات سكنية بحي القوشي
لقطة مثبتة من تسجيل مصور متداول لوقفة احتجاجية لأهالي القوشي في مصراتة، 19 مارس 2023. (بوابة الوسط)
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قال شهود عيان ونشطاء على صفحات التواصل الليبية إن عددا من أهالي منطقة القوشي وسط مدينة مصراتة نظموا وقفة أمام المجلس البلدي للمدينة ومحكمة مصراتة احتجاجا على استمرار هدم العمارات التي يقطنونها.

وشكا المحتجون، في تسجيلات مصورة متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عمليات تهجير قسرية تسببت في حالة هلع بين السكان خصوصا النساء والأطفال، حيث تباشر الشرطة النسائية عملية إخراج النساء من الشقق لتنفيذ أمر الإزالة الفوري.

 إخلاء عمارات حي القوشي دون تعويضات
ونوه المحتجون إلى أن عمليات إخلاء عمارات حي القوشي تجري «دون صرف تعويضات أو منح سكانها بدل سكن»، إذ من المفترض أن تكون هناك تعويضات لأصحاب الشقق من قبل الدولة (الملاك الأصليين ).

في المقابل، يشار إلى أن حي القوشي كانت تقطنه عائلات من خارج مصراتة. مثل تاورغاء، لكنها نزحت بسبب أحداث الثورة، و«صادرها مسلحون وقاموا بتأجيرها للعمالة الأجنبية، بل إن هناك ثلاث عمارات استولى عليها أحد المسلحين ويؤجرها بمعرفته، حسب معلومات من مكتب النائب العام. كما تحدثت مصادر أمنية عن تحول بعض المساكن إلى «أوكار جريمة ومخدرات»، حسب معلومات حصلت عليها قناة «الوسط».

ـ مكتب النائب العام: ضبط العشرات من المتورطين في تجارة المخدرات بمصراتة
ـ مصدر ببلدي مصراتة يشكك في «مزاعم» موقع لـ«داعش» تبنى انفجارًا بالمدينة
ـ إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي

وأوضحت مصادر بمدينة مصراتة لـ«بوابة الوسط » أن قرار الهدم في عمارات حي القوشي الأخيرة أزال عمارتين فقط وهما المسجلتان تحت رقمي 51/50، من أصل 60 عمارة سيتم هدمها حسب الخطة المرسومة، مشيرة إلى قرار الهدم يعود إلى العام 2008، لكنه لم ينفذ منذ ذلك الوقت. 

وأشارت المصادر ذاتها إلى عملية أمنية نفذتها قوة من مديرية الأمن في حي القوشي 8 مارس الجاري لضبط تجار ومروجي المخدرات والممنوعات، حيث جرى تبادل إطلاق نار، وضبطت القوة عددا من التجار، وأقفلت المحال المخالفة.

لقطة مثبتة من تسجيل مصور متداول لوقفة احتجاجية لأهالي القوشي في مصراتة، 19 مارس 2023. (بوابة الوسط)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور متداول لوقفة احتجاجية لأهالي القوشي في مصراتة، 19 مارس 2023. (بوابة الوسط)
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