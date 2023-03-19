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مؤسسة النفط: 1.2 مليون برميل الإنتاج اليومي للخام الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 12:08 مساء
مؤسسة النفط: 1.2 مليون برميل الإنتاج اليومي للخام الليبي
ميناء الزويتينة النفطي، (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 1.2 مليون برميل يوميًا. وحسب بيان صادر عن المؤسسة، فقد بلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل يوميًا خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي 14 مارس، بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام نحو مليوني و203 آلاف برميل يوميا.

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ثلاثة عوامل لبلوغ إنتاج النفط إلى ميلوني برميل

وفي فبراير، أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، أنه سيجرى رفع القدرة الإنتاجية من النفط والغاز في ليبيا مع نهاية السنة، مشترطا توافر ثلاثة عوامل لبلوغ إنتاج النفط إلى ميلوني برميل، وذلك خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى ليبيا كوينراد هوخيوخينن.

وقالت الوزارة في بيان آنذاك، إن عون أكد للسفير الهولندي «إمكانية تحقيق المستهدفات في زيادة القدرة الإنتاجية خلال سنوات مقبلة إلى مليوني برميل إذا تضافرت الجهود والعمل بكفاءة عالية، وبالتعاون مع الشركات العالمية ومساهمتها، أما في المدى القريب فسيجرى رفع القدرة الإنتاجية مع نهاية السنة»

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