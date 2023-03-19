تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني مقابل الدينار بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار بفارق درهمين اثنين إلى 4.80 دينار مقابل 4.82 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع متوسط سعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 5.85 دينار مقابل 5.82 دينار الخميس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار من 1.31 دينار الخميس، بينما ثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.