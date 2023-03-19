«الأرصاد» تحذر من هبوب رياح على الساحل الغربي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع الموج ليصل إلى 3 أمتار.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أقصى الساحل هذه الليلة.
• الرياح شرقية تتحول إلى شلوق نهار الغد على الساحل الممتد من الخمس على سرت تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على الخليج سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر يصل إلى مترين اثنين على الساحل الممتد من درنة على طبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
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