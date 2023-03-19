«الأرصاد» تحذر من هبوب رياح على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع الموج ليصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أقصى الساحل هذه الليلة.

• الرياح شرقية تتحول إلى شلوق نهار الغد على الساحل الممتد من الخمس على سرت تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.