ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على 56 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الأحد، القبض على شخص في قضية نصب واحتيال.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن المتهم مارس عملية «نصب واحتيال بقيمة تقدر بـ56 ألف دينار ليبى، وفر إلى بلدية القطرون، وبتنسيق مع الأمن الداخلى قطرون».

- ضبط سيارات مخالفة في طرابلس

- ضبط وافد بتهمة سرقة محل ملابس في بنغازي

- ضبط سيارة مطلوبة في حادث مروري بطرابلس