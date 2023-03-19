ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على 56 ألف دينار...

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الأحد، القبض على شخص في قضية نصب واحتيال.
وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن المتهم مارس عملية «نصب واحتيال بقيمة تقدر بـ56 ألف دينار ليبى، وفر إلى بلدية القطرون، وبتنسيق مع الأمن الداخلى قطرون».
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اعتراف المتهم في واقعة النصب
ونوهت إلى أن أمر الضبط جاء «فى إطار التنسيق الأمنى بين مديريات الأمن والأجهزة الأمنية وبعد التعميم الصادر من مركز شرطة القرضة»، لافتة إلى اعتراف المتهم بما نسب إليه بعد إحالته إلى مركز شرطة القرضة من حيث الاختصاص، واتخدت الإجراءات القانونية حياله».
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