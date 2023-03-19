ضبط سيارات مخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط سيارات مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت المديرية إلى «ضبط مركبة آلية في التمركز الأمني جزيرة زاوية الدهماني اشتبه فيها، وبتفتيشها عثروا على مواد تنظيف منتهية الصلاحية منذ 2014». واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وسلمت لجهاز الحرس البلدي من حيث الاختصاص.



انتشار المرور بمداخل العاصمة طرابلس

وتنتشر دوريات قسم شرطة النجدة بمداخل العاصمة وشوارعها، لبسط هيبة الدولة وحفظ الأمن في شوارع العاصمة.



من جهة أخرى، أعلنت المديرية ضبط مركبتين اشتبه فيهما ولدى التبليغ عنهما في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، تبين أنهما تحملان وثائق ولوحات معدنية مزورة. واتخدت الإجراءات القانونية اللازمة.

مواد منتهية الصلاحية جرى ضبطها في سيارة في العاصمة طرابلس، 18 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)