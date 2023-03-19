«الأرصاد»: طقس متقلب على غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسا متقلبا على مناطق غرب ليبيا، مصحوبا برياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى (50كيلو متر- ساعة) على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية (خاصة يوم الغد)، تتحول من الثلاثاء إلى شمالية مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا ثم تنخفض بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية، تنشط تدريجيا على الخليج وسهل بنغازي، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة من يوم الثلاثاء، قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على الجفرة وتسجل ارتفاعا غدا.