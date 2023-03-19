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ملتقى نسائي في الجنوب عن تحديات وطموح المرأة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 19 مارس 2023, 01:11 صباحا
ملتقى نسائي في الجنوب عن تحديات وطموح المرأة
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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انعقدت بالمسرح البلدي سبها، مساء السبت، فعاليات الملتقى الأول لنساء الجنوب تحت عنوان «طموح وتحديات».

وقالت عضوة اللجنة التحضيرية للملتقى، فاطمة الأزهري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الملتقى يستهدف تحقيق بيئة معرفية فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمكن المرأة من إيجاد فرص مناسبة لها، إلى جانب توفير دليل شامل يسهل الوصول والتعامل معه لدعم حركة المرأة و تطويرها، فضلا عن توثيق دور «المرأة الفزانية» فى شتى المجالات، والعمل على نشره والتعريف به.

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بدورها، أشارت عضوة مجلس النواب، فاطمة الصويعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى عمل الملتقى على «جمع نساء فزان بعيدا عن التجاذبات السياسية من أجل المطالبة بحقوقهن السياسية والاقتصادية». وحضر الملتقى سيدات من مختلف المنطقة الجنوبية إلى جانب عضوات عن مجلسي النواب، والأعلى للدولة، والهيئه التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
من فعاليات ملتقى نساء الجنوب (فزان)، 18 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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