مهلة 72 ساعة لإخلاء 18 محطة وقود بالقطرون

القاهرة - بوابة الوسط

أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية و«الكتيبة العاشرة» بالغرفة العسكرية، اليوم السبت، أصحاب محطات الوقود غير القانونية بمنطقة القطرون 72 ساعة لإخلائها وإخراج معداتهم منها تمهيداً لإزالتها.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، إن المهلة تشمل 18 محطة مخالفة، لافتةً إلى أن إخلاء المحطات تمهيداً لإزالتها يأتي تنفيذاً لتعليمات المحامي العام في سبها.

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وفي فبراير، أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أصحاب العشوائيات بحي عبدالكافي في مدينة سبها 72 ساعة لإخلائها تمهيدًا لإزالتها.

دورية مشتركة من إدارة إنفاذ القانون و«الكتيبة العاشرة» بالغرفة العسكرية تحدد محطات وقود تقرر إزالتها بالقطرون، 18 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

دورية مشتركة من إدارة إنفاذ القانون و«الكتيبة العاشرة» بالغرفة العسكرية تحدد محطات وقود تقرر إزالتها بالقطرون، 18 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

دورية مشتركة من إدارة إنفاذ القانون و«الكتيبة العاشرة» بالغرفة العسكرية تحدد محطات وقود تقرر إزالتها بالقطرون، 18 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

دورية مشتركة من إدارة إنفاذ القانون و«الكتيبة العاشرة» بالغرفة العسكرية تحدد محطات وقود تقرر إزالتها بالقطرون، 18 مارس 2023. (وزارة الداخلية)