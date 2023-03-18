  • Alwasat News
Atwasat

«الخدمات العامة»: العمل على فتح مسار الدائري الثالث بالسبعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 09:45 مساء
«الخدمات العامة»: العمل على فتح مسار الدائري الثالث بالسبعة
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
alwasat radio

أعلنت شركة الخدمات العامة - طرابلس، مساء السبت، استمرار العمل على تهيئة وفتح مسار مشروع الطريق الدائري الثالث بمنطقة السبعة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن إدارة خدمات الدعم والإسناد والطوارئ تنفذ أعمال التهيئة والفتح تحت إشراف لجنة فتح المسارات وبالتعاون مع الحرس البلدي.

- «الخدمات العامة»: استمرار العمل على فتح مسار الطريق الدائري الثالث بعين زارة
- جهاز «مشروعات الإسكان»: فتح مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس
- استئناف صرف التعويضات عن العقارات الواقعة بمسار الطريق الدائري الثالث
- الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس
- ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

والإثنين الماضي، أعلنت شركة الخدمات العامة- طرابلس، استمرار العمل بالمرحلة الثانية لعمليات التهيئة وفتح مسار مشروع الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، وذلك بعد يوم من تسلّم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات

الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين ...
جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري

جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيان لمجلس النواب: عقيلة يشيد بمواقف مصر الراسخة في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي
بيان لمجلس النواب: عقيلة يشيد بمواقف مصر الراسخة في التمسك ...
البنك الأفريقي للتنمية يعرض فُرص التمويل على المستثمرين الليبيين
البنك الأفريقي للتنمية يعرض فُرص التمويل على المستثمرين الليبيين
«أمن طرابلس» تعلن حالة التأهب وتضع خطة مرورية استعداداً لرمضان
«أمن طرابلس» تعلن حالة التأهب وتضع خطة مرورية استعداداً لرمضان
لجنة الطاقة بـ«النواب» تدرس الرد على تصريحات سعيّد بشأن حقل البوري.. وعون يعلّق
لجنة الطاقة بـ«النواب» تدرس الرد على تصريحات سعيّد بشأن حقل ...
«البريقة» تؤكد توفر الوقود وتدفقه بصورة طبيعية
«البريقة» تؤكد توفر الوقود وتدفقه بصورة طبيعية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
المزيد
مهلة 72 ساعة لإخلاء 18 محطة وقود بالقطرون
مهلة 72 ساعة لإخلاء 18 محطة وقود بالقطرون...
«الخدمات العامة»: العمل على فتح مسار الدائري الثالث بالسبعة
«الخدمات العامة»: العمل على فتح مسار الدائري الثالث بالسبعة...
ضبط وافد بتهمة سرقة محل ملابس في بنغازي
ضبط وافد بتهمة سرقة محل ملابس في بنغازي...
«البريقة» تؤكد توفر الوقود وتدفقه بصورة طبيعية
«البريقة» تؤكد توفر الوقود وتدفقه بصورة طبيعية...
لجنة الطاقة بـ«النواب» تدرس الرد على تصريحات سعيّد بشأن حقل البوري.. وعون يعلّق
لجنة الطاقة بـ«النواب» تدرس الرد على تصريحات سعيّد بشأن حقل ......
المزيد