«الخدمات العامة»: العمل على فتح مسار الدائري الثالث بالسبعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة - طرابلس، مساء السبت، استمرار العمل على تهيئة وفتح مسار مشروع الطريق الدائري الثالث بمنطقة السبعة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن إدارة خدمات الدعم والإسناد والطوارئ تنفذ أعمال التهيئة والفتح تحت إشراف لجنة فتح المسارات وبالتعاون مع الحرس البلدي.

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والإثنين الماضي، أعلنت شركة الخدمات العامة- طرابلس، استمرار العمل بالمرحلة الثانية لعمليات التهيئة وفتح مسار مشروع الطريق الدائري الثالث في منطقة طريق الشوك، وذلك بعد يوم من تسلّم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)

من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)

من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)

من أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بالسبعة، 18 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة- طرابلس)