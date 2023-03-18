«أمن طرابلس» تعلن حالة التأهب وتضع خطة مرورية استعداداً لرمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اليوم السبت، رفع حالة التأهب لتأمين الشوارع والميادين خلال شهر رمضان المبارك، ووجّه بوضع خطة مرورية شاملة لتسيير الحركة على الطريق العام.

جاء ذلك خلال اجتماع احتضنته المديرية وضم مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية، اللواء رمضان برباش، والشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ورؤساء المكاتب، وذلك لبحث الاستعدادات لشهر رمضان، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

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وكلّف مدير الأمن مساعديه ورئيس مكتب شؤون المرور بضرورة تكثيف الحملات الأمنية خلال الشهر الكريم للتصدّي لأي مظهر من مظاهر الجريمة خاصةً التسوّل. كما وجّه بوضع خطة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة والتيسير على المواطنين.

اجتماع للقيادات الأمنية في طرابلس، 18 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)

اجتماع للقيادات الأمنية في طرابلس، 18 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)

اجتماع للقيادات الأمنية في طرابلس، 18 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)