بيان لمجلس النواب: عقيلة يشيد بمواقف مصر الراسخة في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «بالمواقف الراسخة لمصر في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي، والرفض التام للتدخلات الخارجية»، وفق بيان مقتضب نقله الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وتوجه رئيس مجلس النواب «بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها»، وفق نص البيان.

ويوم الخميس الماضي، عبّرت مصر عن أسف إزاء البيان الرئاسي الخاص بليبيا، قبل صدوره عن مجلس الأمن، يوم الجمعة، وذلك بعد نشر مسودة للبيان، مشددة على أسفها تجاه مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والخاص بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الأطراف الليبية تقود إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

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وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في تصريحات نقلتها بوابة «الأهرام» المصرية، إن «البيان يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوّض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي».