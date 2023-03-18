بالصور.. أعمال صيانة شاملة لعمارات حي المساكن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم السبت، استمرار أعمال الصيانة الشاملة لعمارات حي المساكن بمدينة بنغازي. وحسب بيان صادر عن البلدية، فإن عملية الصيانة ومعالجة الرطوبة بالأسطح ودرج العمارات من الخارج.

كما تشمل أعمال الصيانة «تركيب خطوط النقل بشبكات الصرف الصحي، وإنشاء مواقف السيارات والحدائق والمساحات الخضراء والإنارة العمومية للمنطقة».

لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة

ويترأس لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينتي بنغازي ودرنة، حاتم العريبي، وتضم في عضويتها كلا من فرج قعيم وعبدالرحمن زيد، وتشكّلت بموجب قرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

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وجاء تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة بعد شهرين من إقالة الرئيس السابق نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، من قِبل مجلس النواب يوم 27 نوفمبر 2022.

من أعمال الصيانة الشاملة لعمارات حي المساكن بمدينة بنغازي، 18 مارس 2023. (بلدية بنغازي)

من أعمال الصيانة الشاملة لعمارات حي المساكن بمدينة بنغازي، 18 مارس 2023. (بلدية بنغازي)