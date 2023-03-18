شكشك يبحث مع القائم بالأعمال الأميركي تعزيز الرقابة المالية...

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان يوم الخميس الماضي التعاون المستمر في تعزيز الرقابة المالية والشفافية.
ووصف القائم بالأعمال الأميركي اجتماعه مع شكشك بـ«الجيد»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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شكشك التقى وفداً من البنك الدولي
ويوم الإثنين، التقى رئيس ديوان المحاسبة وفداً من خبراء البنك الدولي، على رأسهم المتخصص في إدارة المالية العامة وينتسون برسي، في إطار زيارة الخبراء لعدد من المؤسسات الليبية للتعريف بمراحل مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا.
وأكد شكشك، خلال اللقاء أهمية مشروع إصلاح المالية العامة بالنسبة لطبيعة عمل الديوان نحو تعزيز مكافحة الفساد، والشفافية، مشددًا على دعم الديوان لمثل هذه المشاريع.
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