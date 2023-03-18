شكشك يبحث مع القائم بالأعمال الأميركي تعزيز الرقابة المالية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان يوم الخميس الماضي التعاون المستمر في تعزيز الرقابة المالية والشفافية.

ووصف القائم بالأعمال الأميركي اجتماعه مع شكشك بـ«الجيد»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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