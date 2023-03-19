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يشمل 20 دولة منها ليبيا.. حلم مشروع «الحزام الأخضر» الأفريقي يتلاشى

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 19 مارس 2023, 09:41 صباحا
يشمل 20 دولة منها ليبيا.. حلم مشروع «الحزام الأخضر» الأفريقي يتلاشى
التصحر يضر بالأشجار في الصحراء الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تلاشى حلم مشروع الحزام الأخضر الأفريقي والذي يضم ليبيا لوقف توغل رمال الصحراء إلى الشمال بعد أكثر من 15 عاماً من اتفاق 11 دولة على بنائه.

وفي قمة نجامينا بتشاد في العام 2002 والتي عُقِدت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، اتفقت عدة دول أفريقية على بعث مشروع الحزام الأخضر الكبير الذي يضم أكثر من 20 دولة في منطقة الساحل والصحراء.

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من هي الدول الأعضاء في مشروع الحزام الأخضر الكبير؟
ومن بين الدول التي يضمها مشروع الحزام الأخضر الكبير: ليبيا والجزائر وبوركينا فاسو وبنين وتشاد والرأس الأخضر وجيبوتي ومصر وإثيوبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان وجامبيا وتونس لكنه لم ينجح، وفق متابعة جريدة «التايمز» البريطانية لمآل المشروع.

تقرير الجريدة البريطانية أشار إلى نشوء الفكرة في العام 1952 خلال رحلة استكشافية في تلك المنطقة والتي اقترحها العالم ريتشارد سانت باربي بيكر، بإنشاء «حاجز أخضر لمنع تقدم الصحراء الكبرى»، بحسب ما كشف الباحث في علم الأشجار هشام خميس.

وبعد اجتماع نجامينا بثلاث سنوات أي في العام 2005 جرى اعتماد المشروع خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات لدول الساحل والصحراء خلال الدورة العادية السابعة التي عقدت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.

وأعقبها في العام 2007 اجتماع قادة 11 دولة أفريقية لإطلاق المشروع، حيث كان الأمل أن يكون هذا الخط الدفاعي من الخضرة، المكون من 100 مليون هكتار من الأشجار، عاملاً مهماً في وقف التصحر والتقليل من كوارث الجوع والفقر، وزيادة التنوع البيولوجي وتحفيز هطول الأمطار المحلية، ووقف تجنيد الإرهابيين وإبطاء موجات الهجرة عبر منطقة الساحل. وقد جرى تحديد الموعد النهائي لتحقيق ذلك المشروع في العام 2030 كما تقول التايمز.

المشروع يمر بمنطقة بها 150 مليون نسمة.. والرائع اسمه فقط؟
وحسب مخطط المشروع فإنه كان سيمر في منطقة تضم أكثر من 150 مليون نسمة وسيمتد على طول 8 آلاف كيلومتر وبعرض 15 كيلومتراً، ويعتمد بشكل أساسي على زراعة أشجار الأكاسيا العملاقة والتي يستخرج منها الصمغ العربي الذي يسهم في الكثير من الصناعات العالمية مثل صناعة المشروبات الغازية.

غير أن المشروع حقق نحو 4% فقط من أهدافه. ونقلا عن المدير السابق لوكالة غريت غرين وول السنغالية حيدر العلي فإن «الشيء الوحيد الرائع في المشروع هو الاسم فقط».

ويرجع مراقبون سبب تعثر المشروع إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يعد أحد العوامل الرئيسية، إذ تنازلت الحكومات في جميع أنحاء منطقة الساحل عن أراض لمتطرفين. وفي العام 2021 أعلنت الأمم المتحدة توفير 350 ألف وظيفة جديدة واستعادة 18 مليون هكتار من الأراضي، غير أن الرصد والتقييم الجادين صعب لأن لكل دولة وكالتها المعتمدة الخاصة بالحزام الأخضر العظيم.

ويقول باحثون سنغاليون وفرنسيون إن الحزام الأخضر العظيم يعزز البحث في مجالات تتراوح بين علم الأحياء الدقيقة في التربة وعلم النبات إلى الأنثروبولوجيا والطب.

لا استسلام لفشل الحزام الأخضر 
وقالت عالمة البيئة التطورية في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا مارتين هوسايرت ماككي «عندما يصف الناس الحزام الأخضر العظيم بالفشل فإن ذلك يغضبني.. عليك أن تبذل أقصى جهودك عوضاً عن الاستكانة والاستسلام».

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واشتكت ماككي من وجود نقص في التمويل لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أهم الداعمين للمشروع.

أما مدير البرامج في منظمة «تري ايد» غير الربحية جورج بازونجو، فقال «الأهداف المتعلقة بالمشروع كبيرة جداً وذات مغزى عظيم، ولكنها لا تزال في نطاق الرؤية».

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