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ضبط سيارة مطلوبة في حادث مروري بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 03:15 مساء
ضبط سيارة مطلوبة في حادث مروري بطرابلس
السيارة التي ارتكبت الحادث بعد ضبطهاـ 18 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط مركبة آلية مشتبه بها في التمركز الأمني الإشارة الضوئية الجبس.

وأوضحت المديرية في بيان أن السيارة مطلوبة لقسم مرور حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، نتيجة وقوع حادث مروري وفرار سائقها، ثم جرى الإبلاغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس.

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واتخدت  المديرية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارة ومالكها، يشار إلى أن ارتكاب حوادث بسيارات مسروقة تتكرر بشكل ملحوظ، إذ أعلنت مديرية أمن طرابلس في السادس من مارس ضبط مركبة آلية مطلوبة في حادث مروري، وذلك أثناء جولة تفتيشية لقسم المرور على ورش السمكرة والطلاء.

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