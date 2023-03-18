ضبط سيارة مطلوبة في حادث مروري بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط مركبة آلية مشتبه بها في التمركز الأمني الإشارة الضوئية الجبس.

وأوضحت المديرية في بيان أن السيارة مطلوبة لقسم مرور حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، نتيجة وقوع حادث مروري وفرار سائقها، ثم جرى الإبلاغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس.

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واتخدت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارة ومالكها، يشار إلى أن ارتكاب حوادث بسيارات مسروقة تتكرر بشكل ملحوظ، إذ أعلنت مديرية أمن طرابلس في السادس من مارس ضبط مركبة آلية مطلوبة في حادث مروري، وذلك أثناء جولة تفتيشية لقسم المرور على ورش السمكرة والطلاء.