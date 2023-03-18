تراجع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات، أول من أمس الخميس.



وتراجع سعر الدولار إلى 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وهبط سعر اليورو إلى 5.38 دينار مقابل 5.42 دينار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.