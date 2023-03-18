تراجع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية...

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات، أول من أمس الخميس.
وتراجع سعر الدولار إلى 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وهبط سعر اليورو إلى 5.38 دينار مقابل 5.42 دينار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ كل من الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، وصعد سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 233 دينارًا مقابل 231 دينارًا للغرام، أول من أمس.
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