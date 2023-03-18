الملف الليبي في مباحثات شكري وجاويش أوغلو بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه ناقش مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عدة ملفات إقليمية، من بينها ليبيا.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير التركي في القاهرة إنه «ناقش مع أوغلو ملفات سورية وليبيا وفلسطين والأزمة الروسية الأوكرانية وتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران». ووصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى منذ 11 عاما.

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أ وغلو في القاهرة

وقالت وكالة «الأناضول» التركية، إن أوغلو كان في استقباله في مطار القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

وبعد قطيعة استمرت ثماني سنوات، بدأت المشاورات بين مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية العام 2021 وسط مساع تركية لتخفيف التوترات مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية. وزار شكري تركيا الشهر الماضي للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسورية.