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الدبيبة يشارك في إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 10:15 صباحا
الدبيبة يشارك في إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية
الدبيبة خلال تكريم عدد من الوعاظ ومحفظي القرآن، طرابلس، 18 مارس 2023 (منصة حكومتنا)
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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، وذلك في مجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، اليوم السبت.

ودعا الدبيبة في كلمته خلال الحفل إلى «التمسك بوسطية الإسلام والبعد عن التطرف والتشدد».

الدبيبة: البعض يحاول إغراق ليبيا في الفوضى
وأضاف: «أنتم ترون في ساحات العمل السياسي كيف يحاول البعض إغراق ليبيا في الكذب والتطرف والفوضى.. ونحن نحتاج إلى علو صوت المصلحين والوعاظ لتحقيق المصالحة الحقيقية بين أبناء هذا الشعب».

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وأشار إلى أن إنجاز النسخة الأولى من هذا المصحف استغرق سنوات من العمل المضني، داعيًا الوعاظ إلى تمكين ورفع اسم ليبيا في كل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية حول العالم، لافتا إلى أن حكومته نفذت وعود زيادة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم.

الدبيبة خلال تكريم عدد من الوعاظ ومحفظي القرآن، طرابلس، 18 مارس 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال تكريم عدد من الوعاظ ومحفظي القرآن، طرابلس، 18 مارس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (منصة حكومتنا)
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