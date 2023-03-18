«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي زوارة وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى شمالية غربية نشطة بداية من مساء اليوم السبت على ساحل كل من زوارة وطرابلس.

كما حذر المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم من رياح جنوبية شرقية صباح السبت على ساحلي درنة وطبرق تصل سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.25 متر.، مشيرًا إلى أن صلاحية التحذير تبدأ من التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش إلى الثانية عشرة من صباح الغد.

- حالة الطقس في ليبيا (السبت 18 مارس 2023)

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون صباح اليوم شمالية شرقية على ساحل مصراتة سرعتها مـا بين 5 و20 عقدة، كما تتراوح سرعتها مساء اليوم ما بين 25 و30 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس وتشمل بقية الساحل غدا.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 17 درجة، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة والغبار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على بقية الساحل سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة صباح اليوم على ساحل درنة وطبرق.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و3.25 متر.

- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون غدا خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، و الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.

خريطة بسرعة الرياح وارتفاع الموج على السواحل الليبية، 18 مارس 2023. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

خريطة بسرعة الرياح وارتفاع الموج على السواحل الليبية، الأحد، 19 مارس 2023. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)