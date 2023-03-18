مؤسسة النفط تعلن ضم مستشفى أوباري ليكون تحت إشرافها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مستشفى أوباري العام بات تحت إشرافها، بناء على قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السببت، أن ضم المستشفى جاء لضمان تشغيله بمعايير طبية ذات جودة عالمية، مشيرة إلى أن سعته 120 سريرا، وجرى افتتاحه العام 1989.

وأكد البيان معاناة المستشفى من النقص الحاد في الأطقم والأجهزة والمعدات الطبية. ويضم المستشفى أقسام الأطفال والنساء والعيون ومختبرا وغرفا للعمليات وقسما للعلاج الطبيعي وغسيل الكلى.

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