جهاز «الإسكان»: أكثر من 90% إنجازا في مشاريع الإمداد المائي بزلطن

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إن نسبة إنجاز مشروعات الإمداد المائي وشبكة المياه ببلدية زلطن تجاوزت 90%.

وقام مكتب الساحل الغربي التابع للجهاز، وبمشاركة رئيس ومهندسي قسم المرافق بزيارة إلى بلدية زلطن للاطلاع على مدى إنجاز تلك المشروعات.

اجتماع بين مسؤولي مكتب الساحل الغربي بجهاز الإسكان والمرافق ومسؤولي بلدية زلطن

وعقد مسؤولو المكتب اجتماعا مع أعضاء المجلس البلدي زلطن ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومكتبي المرافق ولمشروعات بالبلدية، لمناقشة مشروعات الإمداد المائي وشبكة المياه.

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وقدم مسؤولو البلدية توضيحا شامل عن الأعمال، ونسب الإنجاز التي تجاوزت 90%، مضيفين أنه جار العمل على استكمال باقي البنود خلال الأيام القريبة المقبلة.

جانب من تفقد مسؤولين بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لأعمال مشروعات المياه ببلدية زلطن. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)

جانب من تفقد مسؤولين بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لأعمال مشروعات المياه ببلدية زلطن. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)