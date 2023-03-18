وفد من «الشؤون الاجتماعية» يشارك في معرض ديارنا العربية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بوفد في معرض ديارنا العربية.

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج المعرض، حيث زارت الجناح الليبي، وأثنت على الاهتمام بالمشاركة في المعرض، حسب بيان وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

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وضم الوفد الليبي أسرا منتجة من فروع الوزارة بغات وأجدابيا وبنغازي ومرزق والزاوية والعجيلات، وتميزت المشاركة بعرض الأزياء الليبية المختلفة تبعا لكل منطقة.

أزياء تقليدية معروضة في جناح ليبيا بالمعرض.