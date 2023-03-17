السنغال تعيد 76 من مواطنيها من تونس وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السنغال، اليوم الجمعة، أنها أعادت 76 من مواطنيها من تونس وليبيا على متن رحلة سيرتها شركة «طيران السنغال» الوطنية.

والسنغال هي أحدث دولة من جنوب الصحراء تعيد رعايا من تونس بعد تصريحات مُثيرة للجدل للرئيس قيس سعيّد، الذي استنكر في خطابه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي في فبراير الماضي، تدفّق «جحافل» من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أن ذلك يمثل «مصدر عنف وجرائم» وأنه جزء من «ترتيب إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعقبَ التصريح اعتداءات على المهاجرين الذين تدفق مئات منهم على سفارات دولهم طالبين إجلاءهم من تونس. على الأثر، شكلت الحكومة السنغالية خلية أزمة وسجّلت رعاياها الراغبين في العودة إلى البلاد.

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سياسة سنغالية «حذِرة» تجاه إجلاء مواطنيها

وأفادت وزارة الخارجية السنغالية في بيان، أن 172 مقيمًا في تونس وليبيا سجّلوا في القائمة، وأعيد منهم 76 شخصًا، أمس الخميس، على متن رحلة سيّرتها شركة طيران السنغال الوطنية. ولم تحدد الوزارة عدد العائدين حسب البلد، كما لم تشرح سبب إعادة مواطنين من ليبيا.

وعلى عكس دول مجاورة مثل غينيا ومالي، التزمت السنغال الحذر بشأن إجلاء مواطنيها. وحظرت السلطات السنغالية تظاهرة للاحتجاج على تصريحات سعيّد أمام السفارة التونسية في دكار في الرابع من مارس.

من جهته، قال الرئيس السنغالي، ماكي سال، عبر «تويتر» في العاشر من مارس، إنه تحدث في نفس اليوم مع نظيره التونسي، وأضاف: «ناقشنا مسائل ذات اهتمام مشترك. أقدر إجراءات التهدئة التي اتخذها (سعيّد) في سياق الوضع الحالي».