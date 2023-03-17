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بمشاركة باتيلي.. اجتماع في تونس لمراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 05:59 مساء
بمشاركة باتيلي.. اجتماع في تونس لمراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين
اجتماع في تونس لمراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين بمشاركة باتيلي، 17 مارس 2023. (حساب باتيلي على تويتر)
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شارك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الجمعة، في اجتماع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين المنعقد في تونس.

وقال باتيلي في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إن الاجتماع ناقش «الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، التي من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا»، مشيدًا بتحلّي المراقبين بالمسؤولية واحترامهم لسيادة ليبيا.

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- بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام القوة العسكرية المشتركة

وفي يناير الماضي، أعلن باتيلي إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين خلال اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. ووصل ثمانية من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحـدة إلى طرابلس في الفترة من 18 أغسـطس إلى 26 سبتمبر 2022، وباشر العمل أيضًا رئيس ونائب رئيس عنصر مراقبة وقف إطلاق النار في البعثة.

وأمس الخميس، شارك باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، وهو الاجتماع الذي تترأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، بحضور كل من رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

اجتماع في تونس لمراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين بمشاركة باتيلي، 17 مارس 2023. (حساب باتيلي على تويتر)
اجتماع في تونس لمراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين بمشاركة باتيلي، 17 مارس 2023. (حساب باتيلي على تويتر)
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