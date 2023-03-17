مواطن يسلّم «كلاشنكوف» لمركز شرطة البركة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلم مواطن، اليوم الجمعة، بندقية «كلاشنكوف» إلى رئيس مركز شرطة البركة، العقيد طارق نجم.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان مُقتضب، إن نجم قدم شكره إلى المواطن عبدالواحد فرج العقوري، ودعا المواطنين إلى الاقتداء به والمبادرة بتسليم أسلحتهم.

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وفي 18 فبراير الجاري، منحت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوزها دون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.

وتعهدت الوزارة بشن تحرّكات صارمة لجمع السلاح تشمل التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.

مواطن يسلّم «كلاشنكوف» لمركز شرطة البركة ببنغازي، 17 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)