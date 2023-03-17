بلينكن يعلن تمويلا لدعم لاجئي الساحل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الخميس، تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل لاجئي منطقة الساحل في ليبيا والنيجر.

وكشف بلينكن خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية أميركي إلى النيجر، تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل الأفريقي، قائلا إنها ستلبي الاحتياجات في النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا، كما تشمل أيضا تمويلا لدعم اللاجئين من منطقة الساحل في ليبيا والنيجر.

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وأكد بلينكن أن هذه المساعدات ستوفر الدعم لإنقاذ حياة لاجئين وغيرهم من المتضررين من الصراعات وانعدام الأمن الغذائي.

وشرع ممثل رئيس الدبلوماسية الأميركية في زيارة إلى النيجر المستعمرة الفرنسية السابقة تستمر حتى اليوم الجمعة؛ بهدف التعبير عن دعم واشنطن لهذا البلد الواقع بغرب أفريقيا، ولمنحها مزيد الدعم العسكري في حربها على الإرهاب، ومنع روسيا من توسيع نفوذها إليها من مالي المجاورة.

أما المساعدات الأميركية في ملف اللاجئين الموجودين في ليبيا الذين يفوق عددهم 700 ألف لاجئ فتعد ضئيلة نظرا لحجم الاحتياجات الإنسانية، علما بأن الأمم المتحدة كشفت أن مهاجري دولة النيجر يمثلون نحو 20% من المهاجرين في ليبيا.