بالصور: حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الخميس، تنفيذ عملية أمنية واسعة بهدف ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين.

وذكرت المديرية، في بيان، أن هذه الدراجات يقودها مراهقون دون السن القانونية، وتتسبب في وقوع حوادث مرورية، بجانب إزعاج للمواطنين نتيجة الضوضاء التي تصدر عنها.

جولة تفتيشية على مراكز شرطة في طرابلس

من جهة أخرى، أجرى مدير أمن طرابلس اللواء خليل أوهيبة جولة أمنية تفتيشية على مراكز الشرطة بالعاصمة للوقوف على سير العملية الأمنية فيها والتفتيش على مدى الالتزام بقواعد الضبطية، ورفع الروح المعنوية لمنتسبي مديرية أمن طرابلس.

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شملت الجولة مراكز شرطة سوق الجمعة، وزاوية الدهماني، والمدينة، وباب بن غشير، وقسم الآداب العامة، وقسم المرور «نقطة ميدان الشهداء».

دراجات نارية مخالفة جرى ضبطها خلال حملة أمنية واسعة في طرابلس، 16 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)

دراجات نارية مخالفة جرى ضبطها خلال حملة أمنية واسعة في طرابلس، 16 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)

رجال شرطة خلال حملة أمنية لضبط دراجات نارية مخالفة في طرابلس، 16 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)