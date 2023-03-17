«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.25 متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل مصراتة وسرت.
• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شرقية، وإلى جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب، بينما يكون خفيف الموج على زوارة.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري، وتكون شمالية شرقية غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.25 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
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