«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل مصراتة وسرت.

• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شرقية، وإلى جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.75 متر.

• البحر قليل الاضطراب، بينما يكون خفيف الموج على زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.