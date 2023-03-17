  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 12:08 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الجمعة 17 مارس 2023. (أرشيفية)
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل مصراتة وسرت.
• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شرقية، وإلى جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب، بينما يكون خفيف الموج على زوارة.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري، وتكون شمالية شرقية غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.25 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي

بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي
كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يتوقع أمطارا متفرقة على مناطق الجبل الأخضر
«الأرصاد» يتوقع أمطارا متفرقة على مناطق الجبل الأخضر
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء ...
تقرير «إسكوا»: الصراع الداخلي والحرب الأوكرانية يرفعان التضخم في ليبيا إلى 15%
تقرير «إسكوا»: الصراع الداخلي والحرب الأوكرانية يرفعان التضخم في ...
المالية تبحث مع البنك الدولي بناء وحدة الاقتصاد الكلي
المالية تبحث مع البنك الدولي بناء وحدة الاقتصاد الكلي
بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام القوة العسكرية المشتركة
بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
نائب تركي يتعهد بمناقشة ملف إقامات الطلاب الليبيين في تركيا مع السلطات
نائب تركي يتعهد بمناقشة ملف إقامات الطلاب الليبيين في تركيا ......
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق...
المبعوث الأممي يحث المؤسسات الأمنية على دعم بيئة مواتية للانتخابات الليبية
المبعوث الأممي يحث المؤسسات الأمنية على دعم بيئة مواتية ......
بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام القوة العسكرية المشتركة
بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام......
المالية تبحث مع البنك الدولي بناء وحدة الاقتصاد الكلي
المالية تبحث مع البنك الدولي بناء وحدة الاقتصاد الكلي...
المزيد