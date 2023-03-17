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التومي يبحث التعاون مع البنك الدولي لترسيخ اللامركزية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 01:55 صباحا
التومي يبحث التعاون مع البنك الدولي لترسيخ اللامركزية
وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي، الخميس 16 مارس 2023 (وزارة الحكم المحلي)
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ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، التعاون مع البنك الدولي لترسيخ اللامركزية ودعم البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية، والتركيز على التنمية المحلية للوصول للنمو والتوزيع العادل للفرص الاقتصادية والخدمات بين المواطنين، والعمل على تقليل البطالة المقنعة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده التومي، اليوم الخميس، مع وفد بعثة البنك الدولي الذي ضم كلاً من المدير الإقليمي لقطاع الاقتصاد لدى البنك الدولي نادر محمد، ومسؤول المالية والاستثمار لدى البنك الدولي فى الشرق الأوسط هنيريتا فون كالتربورن، والممثل المقيم للبنك الدولى فى ليبيا إريك لوبورن، والخبير الاقتصادي المكلف بليبيا بالبنك الدولى محمد هادي بشير، ومسؤولة العمليات بمكتب ليبيا بالبنك الدولي ماهى العطار، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن اللقاء ناقش أيضًا آليات التحويلات بين الحكومة المركزية والبلديات، والعمل على وضع معايير للتوزيع العادل لمخصصات التنمية، واعتماد معايير الشفافية.

وأكد الحضور أهمية برامج دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتطوير ملف التخطيط الحضري ودوره في التنمية المحلية الشاملة، كما قدّم فريق البنك الدولي نماذج على استخدام التقنيات لإحصاء التعداد السكاني، وجرى مناقشة الدعم الفني الذي سيقدمه البنك للوزارة، والمساعدة الفنية لإصلاحات إدارة المالية العامة للقطاع المحلي في ليبيا.

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