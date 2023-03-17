«الاقتصاد» تبحث إطلاق النشرة اليومية لأسعار السلع الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات شبكة ليبيا للتجارة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشبكة إمحمد الدوريش والمدير التنفيذي بالشبكة هيثم مصبح.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش جاهزية إطلاق النشرة اليومية لحركة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي ونشرة العملات والمعادن والسلع الأساسية العالمية وقراءاتها التحليلية الأسبوعية.

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تسهيل إجراءات التجارة عبر الموانئ

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشبكة الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون عمل مشترك بين الشبكة ومصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الليبية للموانئ بشأن تسهيل عمليات وإجراءات التجارة عبر الموانئ والتعاون في مجال تبادل المعلومات التجارية والتدريب والتطوير.

وأطّلع الحويج على الإجراءات المتخذة لاستئناف العمل بمشروع توطين النافذة الموحدة للتجارة الخارجية (LSW) المنفذة من قبل شبكة كوريا للتجارة (KTNET)، وبرنامج تفعيل نشاط مركز التدريب وتنمية القدرات في مجال التجارة التابع للشبكة.