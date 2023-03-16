نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن «الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات»، معتبرًا أن «التركيز ينبغي أن ينصب على حشد، أو الاستفادة مما جرى الاتفاق عليه من قِبل الأطراف فيما يتعلق بالأطُر القانونية والدستورية والتي ستُفضي إلى انتخابات ناجحة ونزيهة».

وأضاف نورلاند، في لقاء مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء اليوم الخميس: «إذا كان رئيس الوزراء سيترشّح فعليه أن يترك الحكومة، وينبغي أن تكون هناك اتفاقات تتعلق بتنظيم الانتخابات بشكلٍ نزيهٍ وهذا أمر ينبغي أن يقرره الليبيون».

لكنه عاد وقال: «لسنا نحن من نحدد المعايير التي يترشح على أساسها الليبيون، ولكن نتذكر الانتخابات التي كان مزمعًا تنظيمها في 24 ديسمبر 2021، ونتذكر أن كل المرشحين تخلوا عن مناصبهم، وطبعًا هناك منطق في هذا الطرح، ولكن في نهاية المطاف الليبيون من يقررون ذلك».

- نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات العام الجاري.. وعلى الدبيبة التنحي إذا أراد الترشح

وتابع: «لا نعتقد أن الوضع الراهن قابل للاستدامة أو البقاء ورأينا في السابق جهودًا لتغييره بالقوة العسكرية، وكان ذلك كارثيًا على ليبيا والليبيين، ولذلك أعتقد أن الليبيين هم من سيهيئون المشهد لتمكين كل الجهات من الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل والاتفاق على الإطار الخاص بعملية الانتخابات لتنفيذِ استحقاقٍ بشكلٍ أمنٍ».