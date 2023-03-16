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نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات العام الجاري.. وعلى الدبيبة التنحي إذا أراد الترشح

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 09:24 مساء
نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات العام الجاري.. وعلى الدبيبة التنحي إذا أراد الترشح
نورلاند يتحدث في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الخميس 16 مارس 2023 (صورة مثبتة من بث مباشر)
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قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه «إذا كان الدبيبة ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة فعليه التنحي عن رئاسة الحكومة»، مشيرًا إلى أنه من الممكن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري. واستدرك: «لسنا نحن من نحدد المعايير التي يترشح على أساسها الليبيون، ولكن نتذكر الانتخابات التي كان مزمعًا تنظيمها في 24 ديسمبر 2021، ونتذكر أن كل المرشحين تخلوا عن مناصبهم، وطبعًا هناك منطق في هذا الطرح، ولكن في نهاية المطاف الليبيون من يقررون ذلك».

وأضاف نورلاند، في لقاء مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء اليوم الخميس، إن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي «جاءت بعد مشاورات مُعمّقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية»، لافتاً إلى أنّها «تقوم على تحشيد الجهود الدولية وجمع الأطراف الفاعلة لإجراء الانتخابات».

وشدّد المبعوث الأميركي على أهمية الوصول لتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات «يحترم نتائجها الفائز والخاسرون»، مؤكدًا «ما من حل خارجي يمكن فرضه على الليبيين»، قائلاً «الشعب الليبي وحده له الحق في تحديد معايير الترشح بالانتخابات الرئاسية».

وتحدّث نورلاند عن مجموعة «فاغنر»، معتبرًا أنها تسببت في «زعزعة الاستقرار» وأن «الليبيين يرغبون في خروجهم من البلاد».

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نورلاند: هذه المرحلة فرصة غير مسبوقة في ليبيا
وتابع: «هذه المرحلة فرصة غير مسبوقة في ليبيا بعد عقد من القلاقل والاضطرابات»، لافتاً إلى أن «هذه العملية (مبادرة باتيلي) تطورت على الصعيد الخارجي، والذي شارك فيه شركاء مهمون، وكذلك على الصعيد الداخلي والذي شاركت فيها قيادات ليبية والشعب الليبي».

نورلاند: مبادرة باتيلي «جاءت بعد مشاورات معمقة وحظيت بدعم غير مسبوق في مجلس الأمن»
وأشار نورلاند، في هذا الصدد، إلى الاجتماع الذي عُقد في واشنطن، والذي سبق مبادرة باتيلي التي «جاءت بعد مشاورات معمقة وحظيت بدعم وتبني غير مسبوق في مجلس الأمن أمس عندما اتفق 15 عضوًا على النص المقدم من المبعوث الأممي».

ولفت إلى تحوّل التركيز على المسار الداخلي «مع فهم واضح أنه ما من حلٍ خارجي يمكن أن يفرض على الليبيين، بل الحل والقرارات ينبغي أن تُتخذ من قِبل الشعب الليبي، وإذا ما سمحتَ لي أريد القول إنه كان هناك تقدم ملحوظ على الصعيد الداخلي أساسًا من خلال المباحثات التي قادها عقيلة والمشري برعاية واستضافة الشركاء المصريين، والذي أفضى إلى تقدّمٍ على الصعيدين القانوني والدستوري الخاص بتنظيم الانتخابات، وهذا سد الهوة بشأن 10% من القضايا العالقة»

وتحدّث عن «استخدام الدبلوماسية لجمع الأطراف الرئيسة معًا من أجل التوصل إلى فهم سياسي يسمح بإجراء الانتخابات وتنظيمها في بيئة آمنة تُحترم فيها نتائج الانتخابات من قِبل الفائزين والخاسرين»، منوهًا بأن «إيرادات النفط يمكن أن تُوضع لخدمة المواطنين الليبيين وبشكل متساوٍ».

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المساريْن الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات

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