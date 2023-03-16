الدبيبة: ليبيا والنيجر واثقان بالانتصار على الإرهاب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه واثق من انتصار ليبيا والنيجر على الإرهاب الذي «يحاربانه بحماسة».

تصريحات الدبيبة جاءت مساء أمس الأربعاء، بعد توقيع اتفاقية إطلاق مشروع طريق «مصراتة - تمنهنت - أغادير» شمال النيجر الذي «سيعيد الحياة لطريق القوافل التاريخية في القارة الأفريقية ويسمح لنا بإعادة ليبيا إلى القارة الأفريقية» وفق قوله.

الدبيبة يشيد بتنظيم معرض «صنع في ليبيا» بالنيجر

وأشاد الدبيبة بتنظيم معرض «صنع في ليبيا» في النيجر، الذي يمنح الفرصة لرواد الأعمال والصناعيين في البلدين. وقال «إن مصراتة وكذلك الشعب الليبي ملتزمون بإعطاء الفرصة لرواد الأعمال والشركات للعمل مرة أخرى في تنمية التجارة بين البلدين وكذلك بين الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء».

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ومن المقرر أن تنصبّ المناقشات بين الفاعلين الاقتصاديين على هامش المعرض المستمر إلى الأحد المقبل، على معالجة مواضيع المبادلات التجارية وتطوير تجارة العبور «الترانزيت» وعلى فرص التمويل والاستثمارات المشتركة.

النيجر تدعم حكومة الوحدة الوطنية وجهود باتيلي في ليبيا

وأكد رئيس النيجر محمد بازوم عقب استقباله الدبيبة بالعاصمة نيامي «دعمه للجهود التي يقودها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في ليبيا، ودعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق استقرار البلاد والوصول بها إلى الانتخابات».

وناقش بازوم مع الدبيبة والوفد المرافق له خلال لقاء عُقد بالقصر الرئاسي في نيامي «عددًا من الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب الليبي وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وسبق للجانبين أن وقّعا في ديسمبر 2021 مذكرة تفاهم لتنظيم هجرة الأيادي العاملة بهدف حماية العمال المهاجرين عبر إصدار تأشيرة عمل فعّالة قبل التوظيف والاستجابة لاحتياجات سوق العمل الليبي. علمًا بأن الأمم المتحدة كشفت أن مهاجري دولة النيجر يمثلون نحو 20% من المهاجرين في ليبيا.