«الصحة» تستعرض نتائج التفتيش والمتابعة على المستشفيات والمراكز الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض اجتماع لمسؤولين بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، نتائج التفتيش والمتابعة على المستشفيات والمراكز الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيلا وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، وشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، مع مدير إدارة التفتيش والمتابعة أسامة سركز، للتباحث حول تنظيم العمل داخل مكاتب التفتيش والمتابعة بالمراكز الطبية والمستشفيات.

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واستعرض أسامة سركز نتائج الاجتماعات التي عقدها مع مديري مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات والمراكز الطبية بالمنطقتين الوسطى والغربية، خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأوضح المسؤول الإجراءات التي اتُخذت لتوحيد الجهود بين وزارة الصحة ومكاتب التفتيش بالمستشفيات والمراكز الطبية، لضبط المخالفات الإدارية والمالية واتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المخالفين للقوانين.