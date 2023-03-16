القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة العامة، اليوم الخميس، العثور على براميل اليورانيوم المفقودة «في منطقه لا تبعد سوى حوالي خمسة كيلو مترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية»، وذلك بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدانها.

جاء ذلك في بيان نشره آمر إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، للأمين العام للقيادة العامة ردا على ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم.

وأوضح الأمين العام للقيادة العامة في رده، أن الموقع الذي يوجد فيه براميل اليورانيوم بالجنوب الليبي زاره في العام 2020 أعضاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرى «جرد العدد الموجود وأُقفل باب المستودع بالشمع الأحمر».

القيادة العامة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم توفر احتياجات حراسة موقع براميل اليورانيوم

وأضاف الأمين العام للقيادة العامة أنه بناءً على التنسيق مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولخطورة هذه المواد «اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها»، و«تعهد ماسيمو من الوكالة بتوفير احتياجات الحراسات والتي تتضمن ملابس خاصة وكمامات وغيرها لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض التي تسببها هذه المادة مثل الشلل والعقم وغيرها».

وأرفق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب عبر حسابه على «فيسبوك» فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بعد البراميل بعد العثور عليها.

- بعد بيان «الطاقة الذرية».. الأضواء تعود إلى مخزن قرب سبها يحتوي آلاف البراميل من اليورانيوم

- «رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في ليبيا

- حفتر يلتقي وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأعرب الناطق باسم القيادة العامة عن أسفه لعدم توفير احتياجات الحراسة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية «والغير متوفرة» لدى الجانب الليبي «مع وجود الحظر على الجيش الليبي الأمر الذي تطلب تواجد أعضاء الحراسة على مسافة بعيده تضمن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة».

ملابسات اختفاء براميل اليورانيوم من موقعها في جنوب ليبيا

وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي في البيان السري، أعضاء الوكالة أن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء اختفاء 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام، كانت مُخزنة في موقع جنوب ليبيا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» أمس الأربعاء.

لكن الأمين العام للقيادة العامة قال في رده، إن مندوب الوكالة «ماسيمو» حضر إلى مكتبه يوم «الأربعاء الماضي وأبلغ عن اختفاء عدد 10براميل ووجود فتحة في المستودع من الجانب بحجم البرميل الواحد ما يسمح بخروج البرميل».

وأكد الأمين العام للقيادة أنه فور إخطارهم بذلك، «اتخدت الإجراءات وتم تكليف قوه من الجيش التي وجدت هذه البراميل في منطقه لا تبعد سوى حوالي خمسة كيلو متر عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية»، كما أكد «تصوير فيديو للكمية التي فقدت وتم التحفظ عليها».

القيادة العامة: أحد الفصائل التشادية قد يكون اعتدى على مستودع اليورانيوم

وطالب الأمين العام للقيادة العامة في رده، الوكالة الدولة للطاقة الذرية بضرورة إرسال «متخصصين للتعامل معها»، لافتاً إلى أنه أبلغ مندوب الوكالة «ماسيمو بعدم الإعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة وأن من استولى عليها يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها وتركها بعد أن أدرك أنه لا جدوى منها» وفق البيان.

ورجح الأمين العام للقيادة العامة، «على الأغلب أن أحد الفصائل التشادية توقعت أن يكون هذا المستودع الذي عليه حراسة في هذه المنطقة الخالية يحوي ذخائر أو أسلحة يمكنهم الاستفادة منها»، مبيناً أن التعامل مع هذه المواد الخطرة والمشعة وبحكم متابعة الوكالة لها «تحتاج إلى دعم حقيقي للمحافظة عليها والتعامل الآمن معها بحكم خطورتها».

وأرفق مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للقيادة العامة اللواء خالد المحجوب عبر صفحته على «فيسبوك» مع البيان فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بعد البراميل التي عثر عليها.

براميل اليورانيوم التي عثر عليها على بعد 5 كيلومترات من مستودع التخزين تجاه الحدود التشادية، 16 مارس 2023. (القيادة العامة: صورة من فيديو)

براميل اليورانيوم التي عثر عليها على بعد 5 كيلومترات من مستودع التخزين تجاه الحدود التشادية، 16 مارس 2023. (القيادة العامة: صورة من فيديو)

براميل اليورانيوم التي عثر عليها على بعد 5 كيلومترات من مستودع التخزين تجاه الحدود التشادية، 16 مارس 2023. (القيادة العامة: صورة من فيديو)